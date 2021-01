Ragazzino di 13 anni cade dalla bici, portato con l'eliambulanza a Torrette

MACERATA - Tredicenne cade dalla bicicletta mentre gira per le strade di Macerata. Il ragazzo maceratese è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’incidente si è verificato verso le 15.30 a Macerata, lungo strada Gabetta, nella zona di via Brigata, che attraversando le campagne giunge fino al quartiere di Collevario. Il tredicenne maceratese era in giro con la sua bicicletta quando, improvvisamente, è rovinato a terra procurandosi alcune lesioni al volto. Il minorenne è stato subito soccorso. Alcune persone che erano nella zona hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle ferite, ha disposto il trasferimento al nosocomio dorico.

