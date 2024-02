MACERATA Va a passggio con il cane allo stadio dei Pini, ma resta chiuso dentro e viene salvato dai vigili del fuoco. Una disavventura che ha visto come protagonista - suo malgrado - un maceratese che sabato sera pensava di godere di qualche attimo di tranquillità all’interno dello stadio rinnovato da poco, ma non aveva fatto i conti con l’orario di chiusura.

Il fatto

Erano circa le 20 quando l’uomo, dopo aver passeggiato nell’area verde insieme al suo fedele amico a quattro zampe, ha deciso di tornare a casa. L’uscita principale, però, era già stata chiusa. Pensando che fossero rimaste accessibili almeno le porte secondarie è andato a controllare, ma niente. Era rimasto chiuso nella struttura sportiva. Il maceratese ha quindi prima provato a chiedere aiuto, attirando anche l’attenzione dei passanti e dei residenti, poi ha chiamato il 112. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Macerata che, invece di forzare una delle serrature della struttura, hanno utilizzato la nuova autoscala in dotazione. Il macchinario, infatti, ha permesso ai soccorritori di far uscire l’uomo e il suo cane dalla struttura. Il movimento ha incuriosito passanti e residenti, in tanti si sono fermati per assistere al soccorso effettuato dai vigili del fuoco.