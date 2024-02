A Cingoli e Apiro le selezioni per bagnini, baristi e camerieri: caccia al personale estivo

CINGOLI - “Lavora con noi!” è lo slogan diretto alla ricerca di personale per la stagione estiva 2024, da parte dal Centro Vacanze “Acquaparco Verdeazzuro” in località San Faustino di Cingoli che dal Parco Acquatico Eldorado in contrada Piani di Apiro.

La selezione

Da diversi giorni le rispettive direzioni stanno selezionando varie figure da implementare nell'organico della prossima stagione estiva. Si comincia cinque sei mesi prima dell'apertura della stagione perchè non è facile trovare il personale, anzi ogni anno è sempre più problematico. Per quanto riguarda il Centro Vacanze le posizioni da occupare sono bagnini, baristi, camerieri, un cuoco, un pizzaiolo, un lavapiatti e personale per le pulizie. Parliamo di una ventina di persone. Sul fronte dell'Eldorato si stanno cercando bagnini, animatori, addetti alla cassa, addetti al controllo accessi, addetti alla musica e addetti alle pulizie.

Complessivamente dovrebbero essere circa una ventina di persone.

Complessivamente si stanno cercando una quarantina di figure da inserire nelle rispettive squadre di lavoro. Tra tutte quella di bagnino richiede un preciso requisito e cioè essere in possesso del brevetto da assistente bagnanti in corso di validità. A chi non ha il brevetto ma vorrebbe ottenerlo l'Eldorado offre la possibile di partecipare alle lezioni e conseguirlo prima dell'apertura del parco.

Altra possibilità offerta dalla struttura di Apiro e l'alloggio gratuito per le figure che hanno difficoltà a ritornare a casa al termine della giornata di lavoro. Il periodo di occupazione è di circa tre mesi, dai primi di giugno alla fine di agosto. Parliamo di due strutture estive punti di forza del turismo maceratese e ognuna con le proprie caratteristiche in grado di accontentare le rispettive clientele. Per esempio il Centro Vacanze oltre alle sette piscine offre diversi percorsi naturalisti creati all'interno del parco, e anche spazi per svolgere attività sportive, come un campo da calcio a 5, uno da basket/pallavolo e due da padel. Mentre all'Eldorado si trovano gli scivoli più lunghi d'Europa. Entrambe durante la stagione propongono eventi, spettacoli e serate a tema.