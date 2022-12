Macerata omicidio Carsetti, la Procura chiede l'ergastolo per la figlia, il marito e il nipote

MACERATA Omicidio di Rosina Carsetti, la Procura ha richiesto l'ergastolo per la figlia, il marito e il nipote, a processo con l'accusa di aver ucciso in casa l'anziana 78enne la sera dela vigilia di Natale del 2020.

La requisitoria

Questa mattina la requisitoria nel processo in Corte d'Assise con il pubblico ministero Vincenzo Carusi. Oltre all'ergastolo, per i tre familiari della vittima la Procura ha chiesto l'isolamento diurno per 18 mesi per la figlia Arianna Orazi, per 10 mesi per il nipote Enea Simonetti e 6 mesi per il marito Enrico Orazi.