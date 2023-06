MACERATA Si presenta il festival estivo di arti performative a Palazzo Buonaccorsi, ma l’occasione è buona per l’assessore comunale alla Cultura Katiuscia Cassetta anche per dire chiaramente cosa ne pensa della proposta del museo Ferretti. Il mese di luglio nella città di Macerata si apre come un fiore a Palazzo Buonaccorsi con la rassegna di arti performative Buon’Estate che rivela una corolla di spettacoli dal 2 all’8 luglio su iniziativa del Comune con l’Amat, il contributo di Regione e MiC e in collaborazione con Lagrù.

Presentazione della rassegna ieri mattina a Palazzo Buonaccorsi, presenti Katiuscia Casetta e il direttore dell’Amat Gilberto Santini. «Perché un festival in un museo? Questa - osserva l’assessore - una domanda legittima, soprattutto quando la città si vuota e tutti si dirigono verso il mare. La risposta sta nel voler credere che il museo è la vera piazza culturale della città, che offre stimoli e mescola linguaggi artistici per essere percepito da chi rimane, ma soprattutto da chi sceglie di venire a visitare una città in collina durante le serate estive, un luogo creativo e contemporaneo».

Lo spazio espositivo

La questione dello spazio espositivo che alcuni (i capigruppo di maggioranza e il consigliere Miliozzi, ndr) chiedono per omaggiare Dante Ferretti. L’assessore chiude con eleganza: «I musei in città ci sono, non abbiamo bisogno di altri. Quanto al museo Ferretti, è un percorso iniziato dalla Regione a Villa Buonaccorsi di Potenza Picena, un percorso al quale saremo onorati di agganciarci in un polo che è stato scelto dalla Regione e dal Ministero, percorso presentato a Venezia alla presenza di Dante Ferretti. Ci sono spinte che guardano al passato, questo è un discorso che va avanti da 25 anni e noi dobbiamo guardare al futuro».

Le presenze



Un’altra cosa Cassetta tiene a dire, le presenze: «I numeri delle visite a Palazzo Buonaccorsi sono cresciuti finora del 60% rispetto allo scorso anno e lo scorso anno c’era già stato un aumento del 100%». Tornando alla rassegna, apre le danze il 2 luglio Satiri di Virgilio Sieni. Grazie alla danza affidata a Jari Boldrini e Maurizio Giunti e alle musiche composte ed eseguite dal vivo al violoncello da Naomi Berrill, Buon’Estate offre al pubblico una performance itinerante, tra il Cortile del Palazzo e la Sala dell’Eneide, dove la danza si presta a laboratorio di vita. Il 3 luglio, Ginevra Di Marco e Franco Arminio offrono È stato un tempo il mondo, una serata per ricordare cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso canti e poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa, accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Torna a Macerata il 4 luglio Player Circus, innovativa performance di sei esibizioni di otto minuti ciascuna, conclusa da una jam collettiva di tutti i partecipanti. Sul palco ci sono il sassofonista Antongirolami, il sintetista Bragaglia, il pianista Francesconi, il chitarrista Gentili, lo sperimentatore elettronico berlinese Hainbach e la contrabbassista Palazzi.

L'installazione

Durante la serata, a cura del Museo del synth marchigiano, sarà attiva, per mano di Riccardo Pietroni una installazione sonora generativa basata sulla rarissima Mars, la workstation digitale progettata all’Iris da Giuseppe Di Giugno per il gruppo Bontempi Farfisa negli anni ’90. Un viaggio appassionante nella Roma antica trasporta lo spettatore il 5 luglio nel cuore di uno dei momenti cruciali della latinità con Honourable men messo in scena da Cesare Catà con Pamela Olivieri, Rebecca Liberati e Simona Ripari. La serata è accompagnata dalle musiche di Maurizio Serafini.

Rassegna nella rassegna, il 7 e 8 luglio, a cura di Lagrù, torna Il Cortile delle Storie – I teatri del mondo alla ribalta, teatro per l’infanzia. Massimiliano Venturi il 7 luglio (ore 17.45) riporta in vita Le Avventure di Sganapino, insieme con Fagiolino e altre maschere, protagoniste di un variegato repertorio di spettacoli di burattini. Sempre il 7 luglio (ore 21.15) la Compagnia Lagrù Ragazzi racconta le Storie nell’armadio. Pulcinella e il castello misterioso è un classico del teatro dei burattini che la Compagnia Degli Sbuffi porta in scena a Macerata l’8 luglio (ore 17.45). Conclude Il Cortile delle Storie, sempre l’8 luglio (ore 21.15), il classico di Biancaneve di Tieffeu – Teatro di Figura Umbro, uno spettacolo di figura per ogni età dove un grande libro si apre a pop up e fa da cornice alla storia.