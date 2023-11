MORROVALLE - Il web in soccorso per salvare un progetto partito due anni fa, messo in ginocchio dal maltempo di domenica scorsa. L’azienda agricola MyFarmProject, sulle colline morrovallesi, si è infatti ritrovata con il pollaio scoperchiato e la rimessa degli attrezzi, i pali dell’illuminazione e parte della recinzione perimetrale distrutti. Un danno mica da ridere e per questo i due titolari, i civitanovesi Sanjeye Silva e Mario Tiberi, hanno deciso di affidarsi alla piattaforma GoFundMe, lanciando una raccolta fondi per riuscire a racimolare almeno parte dei soldi necessari a rimettere tutto a posto.

«Domenica mattina eravamo a Civitanova per il mercato Campagna Amica di Coldiretti e a un certo punto un vicino ci ha chiamato per avvertirci che il pollaio era stato scoperchiato – racconta Silva, il più giovane dei due coi suoi 26 anni – siamo subito andati a Morrovalle, pensando che però fosse solo un telo strappato o qualcosa del genere. Invece ci siamo ritrovati uno scenario apocalittico, con la struttura gravemente danneggiata e le galline sparse un po’ ovunque. E per fortuna che nessuna delle 150 circa che abbiamo è rimasta schiacciata o ferita gravemente. Il vento ha ribaltato tutto come se fossero dei castelli di carte e non lo sono di certo».

L'obiettivo

L’obiettivo che si sono dati è di 4mila euro, ma nel giro di poche ore ne sono già stati raccolti oltre 2mila. «Io ero titubante sul lanciare una raccolta fondi, penso sempre a chi sta peggio di noi e mi sento a disagio a fare una cosa del genere – evidenzia l’agricoltore – poi alla fine ci siamo convinti perché i danni effettivamente sono tanti. Per cui abbiamo indicato la cifra di 4mila euro, che potrebbe andare a coprire circa la metà dei danni: ma qualsiasi somma riusciremo a raggiungere andrà più che bene». MyFarmProject nasce ufficialmente nel 2021 in maniera quasi casuale. «Studiavo economia e commercio all’università, ma ho sempre avuto la passione per l’allevamento delle galline, ne avevo alcune a casa che curavo per avere un po’ di uova per la nostra famiglia e per qualche amico e conoscente – ricorda Silva – andando avanti, mi sono reso conto che era questa la strada che volevo percorrere. Mario era uno dei miei “clienti” e quando lui si è licenziato dal suo precedente lavoro, è venuta fuori l’idea di aprire un’azienda agricola».