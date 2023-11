Bolognola, prima “vera" nevicata sui Sibillini: conto alla rovescia per l'apertura degli impianti sciistici

BOLOGNOLA - Sibillini imbiancati questa mattina dalla prima vera nevicata della stagione autunnale, con diversi centimetri di neve fresca che da pioggia si sono trasformati in neve a partire dai 1300 metri. Frontignano e Pintura di Bolognola hanno offerto lo scenario tipico di fine novembre, un segnale di buon auspicio per la stagione sciistica che sta per iniziare. «Apriremo le stazioni il prossimo 2 dicembre - conferma Francesco Cangiotti amministratore delegato di Funivie Bolognola Ski, che gestisce entrambe le stazioni sciistiche di Pintura di Bolognola e Frontignano di Ussita - è tutto pronto per iniziare una stagione sciistica che ci attendiamo positiva».