MACERATA - Coscienza civile e legalità nella “Giornata della cultura civile” che si terrà mercoledì prossimo al teatro Lauro Rossi con ospite Maria Falcone, docente e attivista antimafia, sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra e presidente della Fondazione Falcone. Nel corso della manifestazione, organizzata dall’Università di Macerata per circa 400 studenti delle scuole superiori, sarà donato alla città l’Albero di Falcone.



A presentare l’iniziativa il neo rettore di Unimc, John McCourt, assieme al direttore generale Mauro Giustozzi e due promotori dell’evento, Rosita Pretaroli, docente coordinatrice del progetto e Tommaso Santilli, studente UniMc che ha collaborato al progetto. «E’ un’iniziativa bellissima e sono fiero che sia uno dei primi eventi dal mio insediamento -ha esordito John McCourt- perché avremo 400 ragazzi delle scuole superiori che avranno l’occasione di incontrare Maria Falcone ed è un onore per il nostro ateneo ospitare un personalità di tale livello. Sappiamo il grande lavoro che ha effettuato per la costruzione di una coscienza civile diffusa in difesa della legge, della Costituzione, della patria come aveva già fatto suo fratello. Oggi è il 4 novembre, giorno in cui si ricordano i caduti di tutte le guerre ed io credo che anche Giovanni Falcone debba essere onorato oggi perché in fondo è caduto anche lui per questo Paese».



L’iniziativa corona il progetto di orientamento al sapere etico e alla cultura civile promosso dall’ateneo in occasione dei trent’anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio nell’ambito della rete “Università per la Legalità”, organizzata dal Ministero per l’Università e la Ricerca e la Fondazione Falcone, d’intesa con il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Per il neo rettore primi giorni intensi da numero uno di UniMc che lo vedono impegnato in incontri e nella conoscenza della macchina operativa dell’ateneo. «Immaginavo che questi primi giorni sarebbero stati frenetici – ha detto John McCourt- e lo sono veramente. Però sono ricchi di soddisfazioni: stamattina ho incontrato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, poi il vice rettore di Camerino ed altre autorità. All’inizio è necessario presentarsi e fare delle conoscenze. Vedo attorno a me tanto entusiasmo stiamo iniziando bene e la prossima settimana sarà ancora piena di cose belle, ad iniziare da questo evento con Maria Falcone per continuare con incontri con i rettori degli altri atenei marchigiani che è un segnale della volontà che ho di costruire rapporti intensi con le altre università che sono su questo territorio. Giornate entusiasmanti per me, anche se devo dire che ancora mi perdo in questo grande palazzo del Rettorato che sto imparando a conoscere».

A chiusura della manifestazione, il comandante dei Carabinieri Forestale delle Marche, Gianpiero Andreatta, consegnerà alla città l’Albero di Falcone, una delle gemme della pianta che cresce all’ingresso della casa del giudice a Palermo e simbolo dell’impegno dello Stato nella lotta alle mafie.