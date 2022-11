MACERATA Le decine di sindaci maceratesi che avevano votato nell’agosto dell’anno scorso l’elezione di Giuseppe Pezzanesi a presidente del Cosmari hanno visto archiviata la sanzione di sospensione dalla possibilità di firmare atti di nomina. Il caso era scoppiato ai primi di agosto con la pubblicazione della delibera dell’Anac in cui si spiegano i motivi della inconferibilità del ruolo di presidente del Cosmari all’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, Comune con più di 15mila abitanti.

Un altro riflesso della decisione Anac era stato l’avvio del procedimento di sanzione nei confronti di quanti - primi cittadini o loro delegati - avevano preso parte all’assemblea dei soci, votando per la nomina a presidente di Pezzanesi. Per tre mesi i sindaci in questione non avrebbero potuto conferire incarichi amministrativi equivalenti a quello dichiarato nullo dalla legge. Il responsabile del settore anticorruzione del Cosmari, Fabio Lancioni, al termine di una lunga istruttoria, ha deciso per l’archiviazione dell’accusa mossa ai votanti per aver agito in buonafede. Dunque i primi cittadini che votarono per Pezzanesi possono tornare a firmare atti di nomina, incarichi professionali ed atti simili.

L'archiviazione

Fabio Lancioni, che ricopre il ruolo dal 2020, ha dunque definito, con l’archiviazione, il procedimento nei confronti dei rappresentanti dell’assemblea dei soci che il 4 agosto 2021 hanno votato favorevolmente la nomina di Pezzanesi. Un fatto di primaria importanza per i primi cittadini che possono dunque tornare a svolgere pienamente l’attività amministrativa. Risolta la questione della sanzione irrogata ai primi cittadini, resta da affrontare ancora il nodo del rinnovo della presidenza del Cosmari: la questione è ancora ferma al palo in attesa di un accordo tra i partiti che devono definire anche altre partite.