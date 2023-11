Stroncato da un malore in casa l'imprenditore Giancarlo Cossiri: alla guida della Ifi, aveva 81 anni

MACERATA L'imprenditore Giancarlo Cossiri stroncato da un malore in casa. Aveva 81 anni ed era alla guida della Ifi (Informazioni finanziarie immobiliari). Oggi pomeriggio si trovava nella sua abitazione in centro a Macerata quando si è sentito male. I familiari hanno subito lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta l'ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. Cossiri aveva ricoperto ruoli di rilievo nella Fondazione Carima, in Confindustria e all'Inail.