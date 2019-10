Udienza per Lucky e Awelima, â€‹Traini dal carcere: «Verità per Pamela»

di Benedetta Lombo

MACERATA Archiviazione per Desmond Lucky e Lucky Awelima, oggi l’udienza dal giudice. Intanto Traini sbotta dal carcere: «Ora voglio la verità per Pamela». Dopo il rinvio il 26 luglio scorso per un difetto di notifica, questa mattina si terrà l’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, per decidere sull’archiviazione della posizione dei due nigeriani di 24 e 28 anni in merito alle accuse di concorso in omicidio con Innocent Oseghale.Inizialmente infatti, i due nigeriani erano stati accusati di aver partecipato insieme al loro connazionale (già condannato in primo grado all’ergastolo, ndr) nell’omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana scappata dalla Pars il 29 gennaio del 2018 e uccisa e fatta a pezzi nell’abitazione di Oseghale in via Spalato il giorno successivo.