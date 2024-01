MACERATA Continua il restyling della Galleria del commercio, uno degli accessi al centro della città. Dopo la pulizia dei graffiti e delle scale, resa possibile grazie alla sinergia tra il Comune, i condomini e il proprietario dell’ex Upim Marco Cardinali, proseguono gli interventi per rendere più funzionale e comodo il collegamento tra via Armaroli e il centro storico. Gli operai comunali, negli ultimi giorni del 2023, avevano lavorato per allestire la nuova illuminazione che fa seguito all’apertura del varco su vicolo Ferrari, la nuova pavimentazione, la pulizia dai graffiti, la sostituzione delle vetrate e l'allestimento delle telecamere di videosorveglianza.

L’obiettivo

L’obiettivo è di garantire maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore notturne, grazie al potenziamento dell’illuminazione con fari a led. La giunta Parcaroli aveva approvato mesi fa il progetto esecutivo dell’intervento di rigenerazione e abbattimento delle barriere architettoniche alla Galleria del commercio per un importo complessivo di 130mila euro finanziato nell’ambito del Pnrr. Ma ora si passa ai successivi step: «Sono stati consegnati i lavori per la nuova illuminazione - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. A breve partirà l’installazione, così come inizieranno i lavori per la nuova pavimentazione».

L’accessibilità

Impegno anche per l’accessibilità: «È stato già richiesto, ed è in produzione, un ascensore pubblico con portata di dieci persone che va da via Armaroli al centro con fermata al piano S1. Questo intervento, oltre ad abbattere le barriere architettoniche, sarà un servizio vantaggioso per tutti, residenti e non». Per quanto riguarda i tempi, Marchiori precisa che «il mezzo è in produzione. Gli ascensori pubblici che prevedono il carico di oltre dieci persone vengono considerati mezzi di trasporto e fanno quindi parte di una tipologia specifica. Crediamo comunque che tra primavera e l’estate potrà essere installato».

Ma i lavori di restyling alla Galleria del commercio non sono gli unici: «A breve partirà anche il cantiere per la nuova pavimentazione in piazza Vittorio Veneto» annuncia Marchiori. Sarà realizzato un oculo trasparente a terra in piazza Vittorio Veneto per l’importo contrattuale di 252.394,84 euro. Si tratta di sostituire la ghiera che adesso è composta di mattoni con sezioni grigliate in ghisa: con il nuovo progetto si vuole realizzare un oculo trasparente che lascia intravedere l’interno del grande pozzo le cui pareti illuminate sono piene di libri, per l’appunto diverrebbe un pozzo di cultura. In questo modo si vuole recuperare questo spazio anche per raccontare la storia identitaria di quel luogo e della città. Inizialmente il progetto prevedeva l’apposizione pure di panchine cosa che è però stata rivista per la presenza del sagrato della chiesa e le sedute possono disturbare la vista dell’insieme della Collegiata. Verrà invece completamente rifatta la pavimentazione della piazza pedonale.