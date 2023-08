MACERATA - Ruba 900 euro in una tabaccheria, rintracciato dai carabinieri in tre ore il presunto autore: si tratta di un 48enne di Treia. Al momento del controllo il treiese non aveva con sé i soldi oggetto del furto, ma è stato trovato con due dosi di cocaina, è stato denunciato alla Procura per furto aggravato ed è stato segnalato alla prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione



Il furto, come anticipato ieri, era stato compiuto domenica mattina alla tabaccheria Le Mura in via Diomede Pantaleoni poco prima del bivio per Borgo San Giuliano. Un uomo si era presentato in tabaccheria chiedendo una ricarica telefonica e, approfittando di una momentanea distrazione del tabaccaio, ha aperto il cassetto del registratore di cassa e ha asportato la somma di 900 euro in contanti per poi allontanarsi immediatamente. Sul posto è intervenuta una Volante della questura di Macerata, competente per la zona, che ha subito diffuso la descrizione dell’autore del reato, le cui ricerche sono state così estese dalla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti a tutte le pattuglie in circuito. Alle successive ore 14.30 un equipaggio del Nucleo radiomobile, nel corso dell’incessante attività di ricerca del malvivente, mentre transitava in via Trieste ha individuato un uomo corrispondente alla descrizione della persona ricercata.

Pertanto i militari lo hanno fermato, controllato e identificato. Accompagnato in caserma per i relativi accertamenti, i carabinieri lo hanno confrontato con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all’interno dell’esercizio commerciale che avevano ripreso nitidamente il ladro al momento del furto. L’uomo, risultato essere un 48enne di Treia, non aveva con sé il denaro asportato in tabaccheria, ma è stato trovato in possesso di due dosi di sostanza stupefacente, poi risultata essere cocaina, del peso complessivo di 1,21 grammi, quindi è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per la violazione amministrativa relativa alla detenzione per uso personale di droga che veniva sequestrata amministrativamente.



Per quanto riguarda il furto in tabaccheria, invece, i militari del Nucleo Radiomobile lo hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.