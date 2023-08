MACERATA - Spacca il distributore di sigarette, poi porta via i tabacchi (abbandonati poco dopo) e il denaro contante. Inseguito dalle forze dell’ordine, il ladro si dilegua nelle campagne. A finire nel mirino di un malvivente, ieri mattina intorno alle 4.30, il distributore automatico di sigarette della tabaccheria Girasole nel piazzale Vittime del terrorismo, nel quartiere di Corneto a Macerata.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO San Severino Marche, denunciato per detenzione di droga, e violenza a pubblico ufficiale: scatta l'arresto per un 60enne

A dare l’allarme qualcuno che deve aver notato qualcosa di strano e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto polizia e carabinieri che hanno avvertito i titolari dell’attività.



«Quando mi hanno chiamato ero pronto per andare a lavorare - racconta il proprietario Daniele Savi -. Il ladro ha scassinato uno dei due distributori automatici che abbiamo all’esterno della tabaccheria. Quando sono arrivate le forze dell’ordine il ladro era ancora sul posto, è stato inseguito ma è riuscito a dileguarsi. Per fuggire però è stato costretto ad abbandonare le sigarette che aveva preso. È riuscito a portar via solo il denaro contante. Al momento non si riesce ancora a quantificare la cifra esatta poiché il malvivente, spaccando la macchina, ha tagliato il cavo di rete e non mi è possibile accedere ai dati dal computer interno. Posso ipotizzare che ci fossero circa 300 euro, ma non posso sapere se ci sono stati maggiori o minori incassi rispetto agli altri giorni». Grande la rabbia del titolare che ora dovrà anche riparare il distributore: «Si lavora e ci si sacrifica per impostare una certa qualità di servizio - aggiunge - poi ci si ritrova così». Non è la prima volta che la tabaccheria di Savi viene presa di mira dai ladri.



«A novembre 2018, quando eravamo in un’altra sede, ignoti sono entrati tagliando la serranda del negozio: rubarono l’incasso e i gratta e vinci. In questo caso, invece, il ladro avrebbe portato via le sigarette ma non c’è riuscito. Però ha preso i soldi e ha lasciato il danno». Il commerciante ieri aveva già contattato un tecnico per la riparazione: «Purtroppo trovare una squadra per la riparazione in questo momento non è facile poiché sono tutti in ferie». Indagano i carabinieri.