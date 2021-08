Incidenti stradali a Potenza Picena e Treia: tre feriti, 2 ragazze trasportate in eliambulanza a Torrette

MACERATA - Doppio intervento ieri dell’eliambulanza nel territorio provinciale per due incidenti stradale avvenuti, a Potenza Picena e a Treia in cui sono rimaste ferite due ragazze trasportate a Torrette e un ragazzo ricoverato a Macerata. Il primo è avvenuto attorno alle 17 in via Recanati, che collega Potenza Picena con la Regione. Per cause in corso di accertamento la ragazza ha perso il controllo del scooter e ha battuto violentemente a terra. Sul posto gli operatori del 118 che hanno deciso per il trasferimento all’ospedale dorico. Il secondo incidente è avvenuto attorno alle 18,30 sulla strada 361 in contrada San Marco Vecchio di Treia, dove due auto si sono scontrate frontalmente: feriti i conducenti, la ragazza portata a Torrette e il giovane a Macerata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

