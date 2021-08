Decide di farla finita e si spara un colpo di pistola nel giardino di casa

MONTELUPONE - Tragedia questa mattina a Montelupone, dove un uomo di 59 anni ha deciso di farla finita sparandosi un colpo di pistola. L'allarme, intorno alle 10,30, è stato dato da alcuni operai di una vicina azienda che hanno sentito lo sparo. Immediato l'intervento di carabinieri e soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. È stato trovato privo di vita su una sedia nel giardino di casa. Non avrebbe lasciato biglietti per spiegare il suo gesto, a quanto si apprende il 59enne era separato e lascia due figli.

Ultimo aggiornamento: 16:11

