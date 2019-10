Macerata, donna investita sulle strisce pirata della strada smascherata dai vigili

MACERATA - Sorveglianza, legalità e tutela dei cittadini al centro dell’azione della polizia locale di Macerata guidata dal comandante Danilo Doria. Ieri mattina è stata portata a termine un’operazione che ha permesso l’individuazione della responsabile di un investimento sulle strisce pedonali, fuggita senza prestare soccorso.

Macerata, travolge una ragazza sulle strisce e fugge: caccia al pirata della strada

Grazie al sistema di videosorveglianza, al lavoro d’indagine e ai rilievi sul posto condotti dal corpo di polizia locale di Macerata, gli agenti solo dopo qualche ora sono riusciti a individuare l’auto e rintracciare l’automobilista, che nel frattempo si era recata normalmente al lavoro a Civitanova.

Nei confronti della ragazza (la 29 enne A.G. di Jesi) sono scattati la denuncia, il sequestro dell’auto e il deferimento all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso. A essere investita una donna di Fermo, finta in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. E' successo all’altezza del Polo Bertelli, sede dell'università degli studi di Macerata.



