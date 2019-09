Travolta da un autocarro mentre fa footing: grave ragazza 19enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Esce per fare una corsa, ma viene investita da un furgone: diciannovenne soccorsa e trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia locale, un autocarro ha investito la giovane, residente a Tolentino, che stava facendo footing al lato della strada.Al volante del veicolo, un autocarro Ducato con rimorchio, si trovava S.R., tolentinate di 49 anni. Immediatamente dopo l’impatto, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. La ragazza è stata soccorsa sul posto e il personale medico, viste le condizioni della diciannovenne apparse fin da subito serie, ha ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza.