MACERATA - Tragico incidente ieri mattina nel parcheggio del supermercato Conad di via Verga, in località Collevario a Macerata. Una donna di 84 anni, Maria Luisa Felletti, è deceduta poco dopo all’ospedale di Macerata, dove era stata immediatamente trasferita in condizioni già molto critiche. La dinamica di quanto successo è ancora da chiarire vista la delicatezza della vicenda.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Individuato il conducente dell'auto pirata dopo l'incidente di Potenza Picena, il plauso del sindaco L'INCIDENTE Finisce con la moto nel fossato dopo lo scontro con un'auto: centauro in condizioni critiche IL SOCCORSO Una buca sull'asfalto, a Recanati la moto sbanda e due centauri finiscono a terra: una donna è grave



Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, una cinquantenne di Macerata, dopo aver fatto la spesa, era risalita in auto ed era partita in retromarcia per uscire dal parcheggio. Aveva appena iniziato la manovra quando avrebbe colpito l’anziana, anche lei residente a Macerata, che stava camminando e che è caduta sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. L’anziana è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasferita immediatamente all’ospedale di Macerata. Ma, poco dopo è morta

. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. In ospedale anche l’automobilista in stato di choc. Sul posto, come si diceva, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, chiamati ad effettuare i rilievi di rito e a chiarire con esattezza la dinamica di quanto successo.

Sull’accaduto interviene anche il legale dell’automobilista, l’avvocato Stefano Guerra. «La dinamica del sinistro è ancora incerta e tutta da chiarire - specifica l’avvocato -. Allo stato, il coinvolgimento diretto della mia cliente nella causazione del nefasto evento non è stato ancora ovviamente accertato. Le indagini dell’autorità procedente sono in corso come pure le mie investigazioni difensive. Attendiamo di appurare l’esistenza degli eventuali filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, la cui visone senz’altro chiarirebbe i contorni della vicenda. La mia cliente in conseguenza dei fatti avvenuti stamattina è stata accompagnata al pronto soccorso in stato di choc ed è stata dimessa nel primo pomeriggio. È ancora sotto stress per l’accaduto di cui è profondamente dispiaciuta».