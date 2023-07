Finisce con la moto nel fossato dopo lo scontro con un'auto: centauro in condizioni critiche

MONSANO – Schianto questa mattina attorno alle 11 in via Ancona, all’altezza dell’incrocio con via Sant’Ubaldo, davanti al megastore Troy, nella zona industriale di Monsano. Un centauro è stato portato all'ospedale di Torrette dall'eliambulanza in gravi condizioni e ora è ricoverato in prognosi riservata.

L'auto condotta da una donna, che viaggiava con i due figli minorenni, si è scontrata con la moto di grossa cilindrata in sella alla quale si trovava lo jesino di 59 anni. A seguito dell’impatto la moto è finita nel fossato a bordo strada. Illesi madre e figli, ma il centauro è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi con i sanitari della Croce verde, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il centauro è stato trasferito in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette in codice rosso.