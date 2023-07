Incidente nel parcheggio del supermercato a Macerata: donna muore in ospedale. Automobilista ricoverata sotto choc

MACERATA - Una donna di 84 anni è morta all'ospedale di Macerata dopo un incidente avvenuto questa mattina, domenica 16 luglio, in via Verga Macerata nel parcheggio di un supermercato. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire vista la delicatezza della vicenda, ma da una prima ricostruzione sembra che la signora di 84 anni sia stata investita da una Merceds classe A che stava uscendo dal parcheggio in retromarcia.

Esce dal parcheggio in retromarcia e urta una signora con il carrello che muore in ospedale

La vittima stava passando proprio in quel momento con il carrello della spesa. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata dove poi purtroppo è deceduta.

In ospedale anche l'automobilista - una donna anche lei - che per lo choc ha accusato un malore.

Il legale dell'automobilista: «Dinamica tutta da chiarire»

Nel pomeriggio è arrivata una nota del legale della donna alla guida della Mercedes, l'avvocato Stefano Guerra: «La dinamica del sinistro è ancora incerta e tutta da chiarire. Allo stato, il coinvolgimento diretto della mia cliente nella causazione del nefasto evento non è stato ancora ovviamente accertato - si legge nel comunicato -. Le indagini dell'autorità procedente sono in corso come pure le mie investigazioni difensive. Attendiamo di appurare l'esistenza degli eventuali filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, la cui visone senz'altro chiarirebbe i contorni della vicenda. La mia cliente in conseguenza dei fatti avvenuti stamattina è stata accompagnata al pronto soccorso in stato di shock ed è stata dimessa nel primo pomeriggio. È ancora sotto stress per l'accaduto di cui è profondamente dispiaciuta».