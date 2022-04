Urta un'auto in sosta e si ribalta in mezzo alla carreggiata, conducente al pronto soccorso

MACERATA - Urta un’auto in sosta e si ribalta in mezzo alla strada. L’incidente è accaduto oggi intorno alle ore 12 in borgo Sforzacosta. Una Peugeot 207, condotta da un cinquantenne maceratese, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro un veicolo in sosta e, successivamente, si è ribaltata. Il conducente è stato trasportato in pronto soccorso per le prime cure, non in gravi condizioni. Sul sinistro indaga la polizia locale di Macerata che è intervenuta per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: 17:40

