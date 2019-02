Schianto tra auto e scooter davanti allo Sferisterio Un giovane all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incidente stradale ieri a Macerata, davanti allo Sferisterio. Lo schianto è avvenuto quando mancava circa un quarto d’ora alle 14. Stando a una prima ricostruzione uno straniero di 32 anni in sella a uno scooter, proveniente da corso Cairoli, si è scontrato con un’auto, che si è immessa sulla rotatoria da via Pantaleoni. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il giovane in sella allo scooter è caduto a terra, riportando diverse lesioni. A bordo di un’ambulanza è stato trasportato al vicino pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dello schianto anche la polizia e i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.