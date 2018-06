Richiedente asilo sorpreso a rubare picchia un poliziotto «Italiani, vi uccido e mangio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - “Io vi taglio a pezzi e vi mangio. Italiani di m…. La legge in Italia non può farmi nulla. Io ho fatto la guerra, ne ho ammazzati tanti e ammazzerò anche voi". L’ultimo sfogo di un guineano di 22 anni che ieri notte ha fatto finire un poliziotto in ospedale prima di essere arrestato per rapina e spedito in carcere ad Ancona, è stato un compendio di minacce e insulti rivolti a tutti: agli agenti che lo hanno bloccato e gli hanno messo le manette ai polsi e agli italiani in generale. Il furto e la successiva aggressione sono avvenuti verso le 3.45. Il guineano ha preso a calci la porta della copisteria Scripta Manent in via don Minzoni e una volta dentro ha forzato la cassa. È stato bloccato dagli agenti mentre stava arraffando i soldi e ha reagito immediatamente: un poliziotto della Volante è finito in ospedale con sette giorni di prognosi, lui nella macchina di servizio ha preso a calci vetri e portiere. In questura ha proseguito cercando di colpire nuovamente gli agenti con calci e sputi. È un richiedente protezione internazionale con il permesso di soggiorno in fase di rinnovo. Nei mesi scorsi era stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.