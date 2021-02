Maxi frode fiscale con i crediti fittizi: la Finanza denuncia 59 persone e chiede il sequestro di 19 milioni

MACERATA - Operazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata contro le frodi fiscali e le indebite compensazioni di crediti tributari. Le complessive indagini di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, orientate successivamente all’identificazione degli utilizzatori dei crediti, hanno permesso l’individuazione e la segnalazione ai reparti competenti, per le verbalizzazioni, di circa 300 persone, sparse su tutto il territorio nazionale, che hanno portato in compensazione, complessivamente, crediti tributari inesistenti per oltre 16 milioni di euro.

In particolare, per 56 di loro, che ne hanno utilizzati per circa 14 milioni di euro, oltre all’aspetto amministrativo, è scattata anche la segnalazione all’autorità giudiziaria, essendosi configurato il reato tributario di “indebita compensazione”, mentre altri tre soggetti sono stati denunciati per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi”, per essersi precostituiti crediti inesistenti per oltre 5 milioni. In merito alle due violazioni di natura penale, le Fiamme gialle maceratesi hanno chiesto alla Procura il sequestro preventivo, per un importo equivalente alle imposte non versate, pari a 19 milioni di euro.

