Esce dalla scuola guida: ragazza 19enne falciata da un'autista ubriaco

MATELICA - Una giovane di 19 anni di Matelica è stata investita mentre tornava a casa dopo essere stata alla scuola guida da un uomo che era, secondo i primi accertamenti, ubriaco al volante. L’incidente è accaduto ieri sera alle 19 in via De Magistris. Per l’investitore, un 53enne di Castelraimondo, patente ritirata e auto sequestrata. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Camerino e le sue condizioni non sarebbero gravi ma sono in corso gli accertamenti medici. Sul luogo dell’incidente, per ricostruire l’accaduto, sono arrivati i vigili di Matelica.