Macerata, non si ferma l'escalation di furti: nel mirino dei ladri anche il centro servizi Unimc

MACERATA Ennesimo furto in centro storico a Macerata. La notte scorsa (20 dicembre) i ladri hanno preso di mira il Centro d'ateneo per i servizi bibliotecari di Unimc in piazza Oberdan.

La dinamica

I malviventi sono entrati forzando una finestra e hanno divelto i distributori di cibo e bevande, portando via le monete presenti. E' l'ultimo di una scia di furti che nei giorni scorsi hanno interessato il centro. Sul posto la polizia per i rilievi.