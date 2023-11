Le ruote delle bici (rubate) abbandonate negli stalli con le catene

PORTO SAN GIORGIO - La nuova moda dei ladri di biciclette: rubare i telai e lasciare le ruote fissate negli stalli con la catena. Sta succedendo a Porto San Giorgio, dove sono state intercettate - negli stalli in via Annibal Caro e in via Murri due ruote bloccate con la catena sullo spazio dedicato alle biciclette ma del resto del telaio nessuna traccia.