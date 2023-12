CASTELFIDARDO Ancora un’abitazione finita tra le grinfie dei ladri. Dopo i recenti episodi denunciati a Camerano, l'incubo dei furti torna a riaffacciarsi in Valmusone. L’allarme è scattato martedì alla periferia di Castelfidardo: a Crocette e nella zona, isolata e punteggiata da villette, della Selva. La notizia si è presto diffusa sui social dove ieri mattina un residente ha lanciato l’allarme per mettere in guardia gli altri abitanti.

E’ il secondo blitz registrato in pochi giorni nella città della fisarmonica. La settimana scorsa è toccato ad una famiglia residente in contrada Mirano Vittoria, vicino allo show room Effetto Luce, tra la Statale Adriatica e la campagna al confine con Numana. Almeno tre sono stati invece i furti messi a segno nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì tra Ancona e Camerano; due sono rimasti solo tentati grazie all’arrivo dei proprietari, la cui presenza ha messo in fuga la banda. Un’auto sospetta, una supercar rossa, è stata tallonata dai carabinieri, ed in quel frangente è scattato un inseguimento ad alta velocità tra Numana e Marcelli. Ad Osimo gli ultimi colpi segnalati risalgono al ponte dell’Immacolata.

Primo furto

Erano circa le 18.45 quando è stato consumato il primo furto in una palazzina di tre piani nella stradina dietro al distributore di benzina a San Sabino. In tre, tutti a volto coperto, come poi emerso dalle immagini della videosorveglianza privata, si sono arrampicati su un balcone al primo piano, hanno rotto una serranda per entrare in un appartamento che al momento non è abitato e dove non hanno trovato nulla da rubare. Tramite le scale interne al palazzo, sono saliti all’abitazione al piano superiore approfittando dell'assenza dei proprietari. Qui hanno usato un frullino per tagliare la cassaforte e portare via gioielli e contanti. Andato a segno il colpo da qualche migliaio di euro, i tre malviventi hanno tentato il bis in una villetta bifamiliare lì accanto.