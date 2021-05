Confartigianato è tutto pronto: vaccinazioni per cinquemila dipendenti delle imprese

MACERATA - Confartigianato è pronta per l’avvio della campagna vaccinale Covid-19 nei luoghi di lavoro, convenzionati centri e strutture sanitarie sulle tre province. La possibilità di anticipare la vaccinazione pubblica e quindi mettere quanto prima l’azienda in sicurezza, è una grandissima opportunità che realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti Covid e a rendere, allo stesso tempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

In base al piano nazionale, è possibile infatti avvalersi del coordinamento delle associazioni di categoria, per l’attuazione di piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta. In questo contesto, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha sottoscritto delle convenzioni con dei centri e delle strutture sanitarie private sulle tre province, che saranno messe a disposizione di tutte le imprese associate per la somministrazione del vaccino.

«In questa fase organizzativa – dichiara il Presidente interprovinciale, Renzo Leonori - le strutture selezionate sono in attesa dell’autorizzazione dell’Asur regionale e di tutte le precise disposizioni per l’effettiva attuazione della campagna vaccinale. Dei nostri associati sulle tre province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, stimiamo circa 5.000 dipendenti e 12/15 mila titolari/soci/collaboratori potenzialmente vaccinabili. Stiamo discutendo un ulteriore accordo con Federfarma Marche – aggiunge il Presidente Leonori – per organizzare una campagna incisiva. La Federfarma conta in regione circa 250 farmacie, di cui 120 dislocate nel territorio delle nostre tre province. Considerando la possibilità di effettuare dalle 4 alle 6 dosi l’ora, potremmo arrivare nelle Marche a garantire almeno 1.000 vaccini ogni 60 minuti».

Elenco strutture convenzionate in Provincia di Macerata: casa di cura privata Marchetti Srl (Macerata), Associati Fisiomed Centro medico diagnostico e riabilitativo (Macerata), ClinicaLab divisione della Consulchimica Ambiente srl (Civitanova Marche – Recanati), Laboratorio Analisi Chimico Cliniche CO.RI.B. (Monte San Giusto), Prosalus Srl (Civitanova Marche).

