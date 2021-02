Nei Comuni-cerniera con l’Anconetano il virus adesso corre: tanti i positivi a Esanatoglia, Matelica, Cingoli e pure a Porto Recanati

MACERATA - Contagi in aumento, su scala provinciale. Numeri impressionanti in moltissimi comuni. Il Covid 19 torna a premere sull’acceleratore in provincia nonostante l’avvio della campagna vaccinale. Vero che il numero delle dosi di vaccino è ancora esiguo nel nostro territorio maceratese, ma evidentemente ci si aspettava sì un segnale in controtendenza rispetto alle scorse settimane, controtendenza è stata ma in negativo.

Grandi numeri a Civitanova e a Macerata, che restano in testa alla classifica anche per via del maggior numero di abitanti, ma inquietano anche altri piccoli segnali: picchi di contagiati in diversi paesi e tra questi Esanatoglia (che ha un’alta percentuale di contagi in confronto alla popolazione), Cingoli (qui il sindaco ha ciuso tutte le scuole per una settimana), Matelica, Montecosaro e Sarnano.

La cittadina montana ha più che raddoppiato il numero dei contagiati, con una variazione del 135% in una settimana, e tra questi c’è anche il primo cittadino Luca Piergentili che ieri ne ha data comunicazione con un post social: «Comunico - ha scritto il primo cittadino del comune dell’entroterra montano maceratese - che questa mattina sono risultato positivo al secondo tampone di controllo effettuato presso il comune di Sarnano. Sono in isolamento preso la mia abitazione. Continuerò a portare avanti le varie questioni da remoto. La fase è molto delicata, raccomando a tutti la massima attenzione».

Peraltro sempre il primo cittadino il giorno prima era stato protagonista di uno scambio al vetriolo, sempre sui social, con un esponente politico sarnanese sulle presenze turistiche registratesi domenica scorsa sui Sibillini maceratesi. Altra chiave di lettura del dato legato alla diffusione dei contagi è quella che arriva dalla collocazione geografica: numeri alti di contagiati si rilevano nei comuni di cerniera con la provincia anconetana, più colpita in questa fase dall’ondata pandemica, dalla fascia costiera a risalire verso l’entroterra.

Vicinanza all’Anconetano e qualche focolaio imprevisto: variante inglese o scarso rispetto del protocollo antiCovid che possa essere. A proposito di variante inglese riflettori accesi su Tolentino dove i contagiati sono saliti a 151 e 234 sono le persone in quarantena. Crescono i positivi anche a Porto Recanati e a Recanati. Poi si segnalano anche Potenza Picena e Montecosaro (73 contagiati). I primi cittadini, a fronte dei numeri che si stanno manifestando, sono chiamati a far rispettare le regole con maggiore decisioni senza limitarsi ad appelli che lasciano i contagiati che trovano ed anzi li aumentano sull’erronea convinzione che il peggio sia alle spalle. Reparti Covid e terapie intensive sono pieni, indicatori di numeri in crescita per effetto della maggiore contagiosità del virus ed anche di qualcuno che non sembra voler prendere atto che ci sono regole da rispettare, dal numero delle presenze nei locali al distanziamento passando per l’obbligo delle mascherine.



Parte un altro weekend in giallo, poi un annunciato cambio di colore nella speranza che i divieti siano più persuasivi degli appelli a rispettare le regole: a pagare il conto sono i cittadini più fragili ed i titolari delle attività economiche che rispettano le regole e magari vedono “colleghi” che arraffano l’occasione propizia e fanno il pieno incuranti delle indicazioni. Si annuncia un weekend di controlli da parte delle forze dell’ordine. Intanto il bollettino quotidiano pubblicato dalla Regione Marche con la mappatura dei contagi nei vari territori della provincia maceratese è inquietante, numeri in crescita che dovrebbero suggerire comportamenti responsabili a tutti. Civitanova guida la classifica per numero di contagiati e di persone in isolamento ma in percentuale al numero degli abitanti sono tanti i Comuni del Maceratese che sono piazzati “meglio”, al top del ranking Covid. Restano invece Covid free otto comuni: Bolognola, Fiuminata, Gagliole, Cessapalombo, Petriolo, Monte Cavallo, Ripe San Ginesio e Sefro.

