Macerata, controllo del territorio: identificate oltre 170 persone e controllate svariate auto

CIVITANOVA- A Civitanova il 30 novembre, a Porto Recanati il 1 dicembre e questa mattina- 2 dicembre - a Macerata, sono stati eseguiti intensi controlli del territorio dalla Polizia con l'aiuto delle unità cinofile antidroga.

Il bilancio

I controlli di polizia sono stati effettuati nelle aree più a rischio, in particolare sono stati attenzionati i parchi pubblici, i terminal bus e le stazioni ferroviarie, nonché gli spazi di aggregazione dei giovani. In totale sono state identificate 171 persone e sottoposti a controllo 71 veicoli. Quattro le multe per violazione al codice della strada con conseguenti sequestri di un'auto e il ritiro di una patente di guida e due carte di circolazione.