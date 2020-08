Il maltempo spazza il Maceratese: grandine e vento forte, abbattuto un albero nel centro di Civitanova

MACERATA - L'ondata di maltempo ha colpito duro nel Maceratese con vento forte, piogge e anche grandine. Vigili del fucoco chiamati a decine di interevnti per alberi caduti, allagamenti e rischio di distacco di tegole dai tetti.

Colpite in particolare la campagna e la zona costiera. A Civitanova le raffiche di vento hanno spezzato un albero in corso Umberto: si è abbattuto sul marciapiede, per fortuna senza causare feriti

