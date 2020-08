​L'estate ai box: temporali, grandine e temperature giù. Neve in montagna: Ecco dove e quando

Al Centro

Vortice di aria fresca sull'Italia, con forti temporali, nubifragi ed esondazioni. Sulle montagne deolomitiche è tornata la neve e non è finita. I temporali stanno attraversando l'Italia e si porteranno nelle prossime ore verso il centro-sud. Ma vediamo le previsioni di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com. Ecco le previsioni.Al Nord tempo ancora instabile su Lombardia, specie orientale, Nordest ed Emilia Romagna con piogge e rovesci anche forti al mattino, qualche temporale sull'alto Triveneto e al pomeriggio sulla, ma fenomeni in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera. Ampie schiarite al Nordovest salvo residue piogge sul Levante Ligure.piogge e temporali su Toscana, Umbria,, specie al pomeriggio sulle zone interne, maggiori schiarite altrove ma con tendenza a qualche temporale verso sera sull'alto Lazio e sulla costa abruzzese. Al Sud nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti su Campania, nord Sicilia e Puglia interna, associati anche a qualche rovescio o focolaio temporalesco. Temperature in calo al Nordest e al Centro-Sud, ad eccezione del settore ionico.Tra mercoledì e giovedì la saccatura depressionaria provenuta dall'Atlantico si sposterà gradualmente fin verso le regioni meridionali, posizionandosi sul basso. Sarà in grado di provocare tempo instabile al Centro-Sud peninsulare e localmente in Sicilia, con temporali anche forti, in locale sconfinamento alle coste e con temperature in calo. Andrà meglio al Nord, interessato da un graduale rinforzo dell'anticiclone dall'Europa occidentale, con tempo più stabile e temperature in aumento.Sono attese ampie schiarite su Nordovest, Lombardia, gran parte dell'Emilia e alta Toscana. Permarrà una certa variabilità invece al Nordest con qualche rovescio residuo fino al mattino su Friuli, coste venete e soprattutto Romagna, settore quest'ultimo dove i fenomeni potranno protrarsi fino al pomeriggio. Instabile sulle regioni centro-meridionali peninsulari con piogge e temporali fino al pomeriggio, anche forti al mattino sulle, al pomeriggio sull'Abruzzo, in estensione fino alla Puglia e in attenuazione in serata da nord. Qualche fenomeno fin sulla Sicilia orientale, meglio su tirreniche centrali, Sicilia e versante ionico con maggiori schiarite. Temperature in calo al Sud, in ripresa al Nord, Sardegna e alto Tirreno.Permane una spiccata variabilità sulle regioni centro-meridionali con rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio sulle zone interne, specie calabro-lucane e Salento con locali sconfinamenti alle coste, in attenuazione la sera. Un po' di instabilità nel pomeriggio in arrivo sulle Alpi orientali, specie friulane con qualche temporale. Altrove più soleggiato. Temperature in aumento al Centro-Nord.