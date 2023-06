MACERATA Un centro fitness con bar, ristorante, campi da padel e da pikleball fino alla ex pista da sci che ora è diventata un sentiero per skike. Pubblicata la delibera di approvazione del progetto esecutivo per gli impianti sportivi a Fontescodella. Intanto dagli atti emerge come l’Ufficio tecnico abbia varato un progetto esecutivo agli inizi di giugno mentre in consiglio comunale qualche giorno dopo la maggioranza, evidentemente all’oscuro, bocciava una mozione dell’opposizione.





«L’intervento - si legge nella relazione tecnica - consiste nell’ampliamento a Sud del parco urbano di Fontescodella adiacente alla palestra polisportiva con la realizzazione di edifici di servizio per spogliatoi e centro fitness, un campo da padel, un campo per il gioco del pickleball, sentieri per lo skike e la relativa viabilità. Verrà costruita una struttura contenente i servizi necessari alle varie attività presenti con un centro fitness e un barristoro. La superficie coperta di mq 900 comprende due corpi di fabbrica». Ed ecco come sono dislocati questi 900 mq: «Il corpo ubicato sul fronte nord con altezza di ml. 3.50, prevede due spogliatoi per atleti, due per gli istruttori, due ambulatori, un deposito attrezzi, servizi igienici, un ufficio, un locale centrale termica ed un bar-ristoro. L’altro corpo, sul lato sud con altezza utile ml. 4,70, prevede ampie sale per fitness, un deposito, una ampia sala per attività di pesistica ed una zona cardio».

Gli impianti

Gli impianti sportivi, si inizia con il padel. «L’area per l’attività sportiva sarà delimitata da muri a secco di tipo fiorito per contenere il dislivello del terreno naturale. L’area di gioco è un rettangolo di 10 metri di larghezza per 20 metri di lunghezza». Si passa al campo da pickleball. «Il pickleball è uno sport molto simile al tennis, al ping pong e al padel». Ed infine si passa alla ex pista da sci: «Saranno individuati sentieri e percorsi nel vicino bosco per passeggiate o attività di skike. Lo sport con skike si pratica utilizzando un dispositivo sportivo costituito da due ruote attaccate a un telaio che può essere legato alla scarpa del ciclista». A differenza degli skiroll e dei pattini a rotelle, lo skike è munito di pneumatici.