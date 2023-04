TOLENTINO - Raid dei ladri nel nuovo Centro tennis di Tolentino, nei pressi del centro commerciale Retail park e del cinema Giometti. I malviventi avrebbero agito verso le 3 dell’altra notte, dopo la chiusura del bar Back Yard che si trova all’interno della struttura, sul retro. Magro il bottino. Il furto avrebbe fruttato poche decine di euro ai danni dell’associazione Tennis Tolentino e del bar.

APPROFONDIMENTI POST SISMA Sorpresa a Macerata, corsa dei giovani alle Sae sfitte: «Adorano questi luoghi e cercano indipendenza»

Il colpo

Secondo una prima ricostruzione, i ladri, una volta arrivati al Centro tennis, si sono diretti verso l’ingresso della segretaria, nel lato della zona padel. Hanno forzato la porta, ma senza esito. Ecco, allora, che hanno rotto la vetrata: hanno fatto un foro dal quale poi sono passati per entrare in segreteria. Uno dei ladri potrebbe anche essersi ferito nel mandare in frantumi la vetrata, tanto che sono state trovate delle tracce di sangue all’interno della struttura. In segreteria poi si sono diretti verso i cassetti dove è contenuta la cassa, sperando di trovare denaro contante. Hanno aperto tutti i cassetti, ma tra tessere e penne, hanno trovato solo pochi spiccioli. «C’erano dieci o venti euro – spiega Marco Sposetti, presidente dell’associazione Tennis Tolentino - pochi spiccioli». Non soddisfatti del bottino, i ladri hanno continuato il loro giro puntando questa volta al bar.

Il bar

Sono quindi usciti e hanno raggiunto il bar che si trova dietro la struttura. Anche in questo caso hanno forzato con un piede di porco l’ingresso e alla fine sono riusciti a entrare. Una volta dentro, si sono diretti anche in questo caso verso la cassa, dietro il bancone. L’hanno aperta, ma ancora una volta il bottino è stato misero. «In cassa – continua il presidente Sposetti - c'erano anche qui tra i dieci e i venti euro. Pochi soldi, ma hanno causato notevoli danni. Dobbiamo riparare o addirittura cambiare entrambe le porte. Per ora abbiamo potuto mettere solo dei cartoni, perché essendo giorno di festa è difficile fare la manutenzione». Ad accorgersi del furto è stato lo stesso Sposetti quando ieri mattina si è recato al Centro tennis per l’apertura. Ha subito avvertito i carabinieri di Tolentino. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i militi dell’Arma per i dovuti accertamenti e rilievi. Oggi il presidente e la moglie si recheranno in caserma per la denuncia. È la prima volta che il Centro tennis di Tolentino finisce nel mirino dei malviventi.