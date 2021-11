Il carro funebre circola in piena notte, ma senza assicurazione e libretto: maxi multa e sequestro

MACERATA - I carabinieri si sono insospettiti vedendo quel carro funebre circolare in piena notte, in via Bramante a Macerata e hanno deciso di procedere al controllo del medesimo.

Il particolare mezzo è risultato sprovvisto della prevista copertura assicurativa, ed il conducente Italiano, non aveva al seguito i documenti di guida e di circolazione del carro. A quel punto i militari, in linea con quanto previsto dal codice della strada, hanno proceduto al sequestro amministrativo del mezzo e ad elevare sanzioni per un totale di euro 950 circa.

