L'auto sfreccia col ragazzo in overdose: la Polizia decide di scortarli

MACERATA - Un 29enne finisce in overdose: salvato in extremis grazie al tempestivo intervento della polizia e alle cure dei medici dell’ospedale di Macerata. È­s uccesso nel primo pomeriggio di giovedì, quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria, impegnati in un servizio di controllo del territorio.I poliziotti hanno visto transitare a velocità sostenuta un’auto che usciva dal parcheggio di un vicino supermercato. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente dell’auto, che si è immediatamente fermato. In auto c’era anche una persona colta da malore perché in overdose: si trovava sul sedile posteriore, era piegata su se stessa, apparentemente priva di sensi. Doveva raggiungere l’ospedale il prima possibile. Così, per guadagnare tempo, la vettura è stata scortata dalla Volante fino al vicino pronto soccorso, dove l’uomo colto da malore è stato affidato alle cure dai sanitari.