MACERATA L’Azienda sanitaria territoriale di Macerata assume a tempo indeterminato sette medici di varie discipline e proroga cinque contratti a tempo determinato di vari specialisti per coprire posti vacanti nelle Unità operative a cui sono assegnati e per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

«Considerato che la nostra Ast non ha ancora interamente soddisfatto il fabbisogno di medici come previsto nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-202 - dichiara il direttore generale ad interim Milco Coacci, che ha sostituito la dottoressa Daniela Corsi - le nuove assunzioni di personale e le proroghe dei tempi determinati prossimi alla scadenza, sono necessarie per assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro e la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie». Assunzioni, quindi, a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici di Cardiologia: Melissa Foglietta e Federico Vergni e gli specializzandi Leonardo Ciurlanti e Caterina Russo, questi ultimi subordinatamente al prossimo conseguimento della specializzazione, mentre in forza al personale del Reparto di Anatomia patologica sarà reclutata la specializzanda Laura Pepi.

Specializzandi reclutati





Specializzandi saranno reclutati anche per l’Uoc di Anestesia e rianimazione, si tratta di Francesco Antolini, mentre per Pediatria presterà servizio, a copertura di posto vacante Stefano Forestieri. Sul fronte proroghe, invece, si segnalano il contratto di lavoro a tempo determinato della dottoressa Ermanna Mazzoni, psicologa in servizio all’Unità operativa complessa Psal per proseguire nella realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione di disturbi correlati allo stress lavorativo, la promozione della salute mentale dei lavoratori e in generale per ottemperare a quanto disposto dai Lea (Livelli essenziali di assistenza).



Non essendo disponibili a tutt’oggi graduatorie di medici specialisti cui attingere sono prorogati, fino a fine anno, quattro contratti di lavoro a tempo determinato di specializzandi, assunti ex Dl 18/2020, e in scadenza nel mese di ottobre. «Le proroghe - si legge in una nota dell’Ast di Macerata - sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Si tratta degli specialisti Silvia Castelli, Beatrice Belleggia e Silvia Castelli di Malattie dell’apparato respiratorio e Ferdinando Corica di Medicina nucleare. Infine, è stato conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa al dottor Gianfranco Zucca Giucca, medico specialista in quiescenza già operante al Centro trasfusionale di Ascoli, finalizzato a fornire supporto professionale all’avvio della Biobanca al presidio ospedaliero di Civitanova, per le attività di raccolta e manipolazione delle cellule staminali per il trapianto autologo. Notizie positive dunque per la sanità maceratese, anche se come riferito di recente diverse sono state le rinunce, anche da parte di specializzandi. Ancora molti i posti vacanti.