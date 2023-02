Civitanova, malore nel parcheggio: grave l'attore Luigi Ciucci. Lo sfogo del figlio: «Riverso sul volante, auto accesa e nessuno si è accorto per ore»

CIVITANOVA – Malore nel parcheggio di fronte al Cuore Adriatico, grave l’attore e artista civitanovese Luigi Ciucci, 68 anni. Lo sfogo del figlio, Marco Ciucci: «Ditemi voi se è possibile lasciare una persona sul lato guida priva di sensi, in un parcheggio di un centro commerciale con il motore acceso per oltre quattro ore». L’episodio è avvenuto l’altro ieri, nessuno si è accorto del padre riverso sul volante dell'auto rimasta accesa per oltre 4 ore nel parcheggio.

Non aveva il telefono

Luigi Ciucci, intorno alle ore 14.30, era uscito di casa in auto, senza cellulare, per andare a fare la spesa. E proprio lì il figlio l'ha ritrovato poco prima dell'ora di cena con il motore dell'auto ancora acceso, vicino ai carelli della spesa.