Hanno il bagagliaio dell'auto pieno ​di rame rubato: tre denunciati

LORETO- Nella tarda serata di venerdì in via Leonessa, a Loreto, nei pressi di un ristorante all’uscita del casello autostradale di Loreto-Porto Recanati, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Osimo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’Alfa Romeo 156 Station Wagon con all’interno tre soggetti. Alla richiesta di chiarimenti sul materiale ammassato nell’abitacolo e nel vano porta-bagagli, il conducente e gli altri occupanti non hanno fornito alcuna giustificazione sulla provenienza.I carabinieri, dopo aver identificato i tre uomini, dei quali uno residente a Macerata e due a Morrovalle, hanno proceduto alla perquisizione personale e dell’auto, con targa estera. I militari hanno trovato due forbici adatte al taglio di lamiere e una notevole quantità di rame, grondaie e scossaline, appoggiate una sopra l’altra nell’auto. Il veicolo, insieme al materiale rinvenuto, è stato posto sotto sequestro e i tre soggetti denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona per concorso nei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.