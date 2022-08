Incidente a San Severino: albanese senza patente e con divieto di presenza sul territorio si rovescia con l'auto dentro un giardino

SAN SEVERINO Era senza patente e con il divieto di presenza sul territorio. A San Severino un albanese ha perso il controllo dell’auto, che dalla strada sovrastante è precipitata nel giardino di un’abitazione in località Pitino. Incidente spettacolare, nel senso più nero del termine. Per il conducente solo lievi ferite: fortunatamente non risultano altre persone coinvolte. Una sorta di miracolo: se fosse stato presente qualcuno, in giardino, si sarebbe materializzata una tragedia.

La misure mai rispettate

Lo straniero è è risultato privo di patente e presente nel territorio in violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nella città settempedana fino al 2024. Ormai sembra essere diventata una triste costante: le misure ci sono ma vengono sempre eluse. L'uomo è stato denunciato.