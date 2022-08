Ubriachi e drogati al volante: raffica di sanzioni dei carabinieri di Tolentino

TOLENTINO - Ubriachi e drogati al volante, passando per chi guida senza patente: raffica di sanzioni dei carabinieri. Nel fine settimana la Compagnia di Tolentino ha effettuato numerosi servizi di controllo del territorio. A San Ginesio due giovani sono stati trovati in possesso di una dose di hashish e di uno spinello già confezionato, posti sotto sequestro.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Osimo, spedizione punitiva per un regolamento di conti: il questore Capocasa chiude per 20 giorni la Cremeria del vicolo

"Econazisti" e lavoro nero, Jovanotti "lucchetta" il suo profilo Twitter dopo le polemiche

A San Severino Marche un ragazzo, a seguito di controllo, è risultato in possesso di 2,5 grammi di hashish.

I tre ragazzi sono stati pertanto segnalati alla Prefettura di Macerata come assuntori. Al titolare di un locale a San Ginesio è stata contestata l’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità e il disturbo della quiete, per violazione dell’ordinanza sindacale che imponeva la chiusura entro le tre di notte. Una donna è stata invece denunciata all’Autorità Giudiziaria per rifiuto dell’accertamento mediante etilometro. Per lei è scattato anche il ritiro della patente.

Sabato notte, a San Severino Marche, a seguito di sinistro stradale, uno straniero è risultato privo di titolo di guida e presente nel territorio in violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno presso quel comune fino al 2024. L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.