MONTECASSIANO - Incidente stradale nel pomeriggio a Montecassiano, in località San Liberato, nei pressi del campo sportivo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto e una moto.

Portato a Torrette

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il centauro - un 21enne di Montefano - è stato portato all'ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita.