Incidente a Macerata, coinvolte tre auto: paura per una ragazza incinta portata in ospedale

MACERATA Scontro fra tre auto, una giovane incinta finisce all’ospedale. Lunghe code e traffico in tilt. L’allarme è scattato nella mattinata lungo via Bramante, la strada che da Macerata va a Piediripa. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, tre auto si sono scontrate.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, il personale medico e sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale, chiamati, come si diceva, ad effettuare i rilievi di rito per chiarire la dinamica dell’incidente. In due sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti: un uomo e una ragazza incinta di 25 anni. Le loro condizioni non sono gravi, per fortuna.