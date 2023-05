Paurosa sbandata dopo una curva, l'auto finisce in un campo. Sessantenne incastrato tra le lamiere e soccorso, è grave

CINGOLI - Pauroso incidente stradale alle 18 in località San Faustino: un 60enne, residente a Filottrano, alla guida di una Giulietta, dopo aver affrontato una curva ha perso il controllo dell'auto (probabilmente per il fondo stradale molto viscido per la pioggia) ha iniziato a sbandare finendo la corsa in un campo.

È rimasto incastrato tra il cruscotto e il sedile. I primi a soccorrere l'uomo alcuni residenti del posto che però hanno potuto fare ben poco per liberare l'uomo che era bloccato tra le lamiere all'interno dell'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: sul luogo 118, vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari con l'aiuto dei vigili del fuoco hanno aiutato il sessantenne ad uscire dall'abitacolo: dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso al Carlo Urbani di Jesi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.