Incidente in A14 tra Civitanova e Potenza Picena: Smart si scontra con un camion e finisce sul guardrail, grave l'automobilista

CIVITANOVA Violento scontro tra un camion e una Smart in A14, soccorso con l'eliambulanza l'automobilista. Si trova ricoverato in condizioni gravi all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i Comuni di Civitanova e di Potenza Picena, all'altezza del ristorante ex Orso.

L'impatto contro il guardrail

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, un camion e una auto che viaggiavano in direzione Sud, si sono scontrati. La Smart è finita contro il guardrail. Sul posto i sanitari del 118 - che hanno trasferito l'automobilista a Torrette in eliambulanza - e i vigili del fuoco.