MACERATA - Tutto pronto per festeggiare l’arrivo del 2024 in provincia con numerosi eventi in tante città con musica, fuochi d’artificio e divertimento. Macerata presenta un doppio appuntamento con Capodanni dal mondo e Capodanno in piazza. Ad aprire i festeggiamenti sarà i Capodanni dal mondo ad iniziare dalle ore 12 con la Nuova Zelanda per arrivare sino alle 3 del mattino con il Brasile che chiuderà le feste per l’arrivo del nuovo anno: coinvolgerà quindici tra bar e ristoranti di Macerata che proporranno, nei diversi fusi orari, specialità culinarie, aperitivi e drink tradizionali delle nazioni e delle città scelte.

La kermesse

L’appuntamento in piazza della Libertà inizierà alle 23 con “We Love Dance 90-2000”, musica, animazione e dj set con la presenza di Eddy Masterjoy, David Romano e il live show di Mary Scotto. Per il brindisi di mezzanotte la Pro loco offrirà gratis panettone e spumante. Piazza del Popolo, simbolo di San Severino, è invece pronta per festeggiare con un grande party all’aperto completamente gratuito, il Capodanno in piazza, produzione di Fabbrica Eventi presentato da Marco Moscatelli: dalle ore 22,30 del 31 e fino all’alba del 1 gennaio, musica e divertimento ad ingresso libero. Live music dalle ore 22,30 con Spaghetti a Detroit e dance ‘70-’80-’90. La band degli Spaghetti a Detroit accenderà le luci del palco e farà ballare il pubblico intrattenendolo con i mitici “riempipista”. A mezzanotte fuochi d’artificio sul palco con brindisi. Subito dopo la musica di dj Patrick. In consolle fino all’alba anche Ricky dj. Recanati ripropone in piazza Leopardi “90 Mania the original” lo show di Capodanno che dalle 23 proporrà un concentrato di pura energia, effetti speciali, personaggi, gadget, dj set, live performer, animazione, frontman. Immancabili a mezzanotte il brindisi e i panettoni per l'arrivo del 2024. Una serata per famiglie ma con spazi anche per i giovani. Un momento anche per chi trascorrerà la notte di Capodanno da solo ed avrà l’occasione di vivere la festa in socialità. Lo spettacolo prenderà il via alle 23 per consentire a chi è impegnato nel cenone di raggiungere la piazza e calarsi nel vortice dei festeggiamenti. Porto Recanati infine si distingue nella notte di San Silvestro per l’evento “Ti Porto Capodanno” che si svolgerà in piazza Brancondi dalle 23 con musica dagli anni ‘70 ai 2000. Quest’anno l’amministrazione comunale ha puntato su questo evento per divertirsi insieme, fare comunità e ballare: anche chi ha deciso di cenare a casa o nei ristoranti potrà poi unirsi ai festeggiamenti all’aperto, con panettone e spumante gratuito per tutti.