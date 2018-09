Eurojackpot, che colpo nelle Marche: il 5+1 vale quasi centomila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Colpo grosso nelle Marche. L'estrazione di venerdì scorso di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore europeo con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a una vincita con punti 5+1 da 96.645,80 euro realizzata a Civitanova Marche presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Corazza situato in via Cecchetti 69.Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot milionario che per la prossima estrazione di venerdì 7 settembre sarà di 10 milioni di euro.