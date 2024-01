CIVITANOVA Natale con i ladri. Non è il titolo di un cinepanettone ma la triste realtà vissuta dai titolari della pasticceria Mantovani, azienda storica in città. Il punto vendita di via Civitanova, quartiere Villa dei Pini, è stato preso di mira due volte nell’arco di 10 giorni. Due effrazioni, la prima il 20 dicembre, la seconda il 30 dicembre, in cui ignoti hanno portato via soldi, prodotti dolciari e bottiglie. Non ancora quantificato il maltolto e i danni complessivi. Ma si parla nell’ordine di migliaia di euro. I tre titolari, Giovanni Capozucca, Gianluca Cintioli e Margherita Ferranti, sono sconfortati. E, dopo tanti anni di attività, per la prima volta dicono di non sentirsi sicuri.

I particolari

Più che i danneggiamenti che ha subito la struttura o i soldi persi, pesano le immagini di ignoti a volto coperto che entrano nel luogo dove lavorano per rovistare, buttare all’aria oggetti, prendere ciò che rappresenta la fatica di una vita. Immagini riprese dalle videocamere interne e ora al vaglio degli inquirenti. «Abbiamo aperto il secondo punto vendita della pasticceria nel 2015 – dicono i tre titolari – e non avevamo mai subito un furto prima d’ora. Oggi, invece, abbiamo formalizzato la seconda denuncia ai Carabinieri, quella per quanto i ladri hanno razziato sabato scorso. Anzi, di quanto ha preso il ladro. Infatti la prima volta erano in due, stavolta ha agito un solo individuo». Le immagini dell’impianto di videosorveglianza documentano come, da dove e quando i malviventi sono entrati.

Le date

«Il 20 dicembre – raccontano gli imprenditori civitanovesi – si vedono due uomini che forzano la porta d’ingresso poco dopo la mezzanotte. Una volta dentro il locale, si sono diretti vero la cassa dove hanno preso gli spiccioli. Poi hanno aperto il frigorifero prendendo le bottiglie di birra artigianale. Tra riparazioni e bottino, abbiamo stimato una perdita di circa duemila euro. Nel secondo colto ha agito una sola persona. Per entrare si è calato dalla veranda, spaccando il telo di copertura. Poi ha rovistato dappertutto. Alla fine ha preso delle torte e le bottiglie di birra. In questo caso ancora non siamo riusciti a quantificare quanto ci vorrà per i danni». I Carabinieri stanno vagliando le immagini consegnate dai titolari. Subire due furti con scasso in così poco tempo lascia il segno. «È stato terribile vedere quelle immagini, persone che violano la tuta proprietà, che rovistano nelle tue cose e tra quello che produci. Di certo continueremo con professionalità nel nostro lavoro, come sempre. E cercheremo di aumentare le misure di difesa della pasticceria. Però occorre fare di più sulla sicurezza pubblica perché così un artigiano, un cittadino, non si sente tutelato».